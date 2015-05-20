Герой "Зоряних воєн" пропагуватиме шоломи серед німецьких велосипедистів

Німецьке міністерство транспорту задіяло героя «Зоряних воєн» Дарта Вейдера в рекламній кампанії, що пропагує носіння шолома під час їзди на велосипеді, пише Lenta.ru з посиланням на німецьке видання Chip.

«Історія тривала завдяки шолому. Необхідний в кожній галактиці і під час їзди на велосипеді», — сказано на рекламних плакатах із Дартом Вейдером, які з'являться в шести великих містах Німеччини на початку літа.

Також міністерство транспорту пообіцяло подарувати тисячу шоломів школам і дитячим садкам після лотереї в соцмережах. Бажаючим взяти участь в акції потрібно опублікувати селфі в шоломі з хештегом #dankhelm («завдяки шолому») і вказати шкільний клас чи групу дитячого садка, яка отримає безкоштовні шоломи в разі, якщо ця публікація переможе у розіграші.

Читайте такожУ мережі з'явився трейлер нового епізоду "Зоряних війн"

Рекламна акція розрахована на добровільне бажання німців носити шоломи, оскільки за законом такої вимоги немає. Зараз це роблять 17 відсотків велосипедистів.

Дарт Вейдер — один з головних персонажів саги про «Зоряні війни». Його ім'я при народженні — Енакін Скайвокер. Події, що відбулися після Війни Клонів, звертають Енакіна на темну сторону. Його тіло обгоріло під час битви з Обі-Ван Кенобі, і щоб він міг жити далі, на нього надягають герметичний скафандр із шоломом, який служить системою життєзабезпечення. Так він стає Дартом Вейдером.