У Німеччині зі склепу вкрали череп режисера "Носферату", одного з перших фільмів про вампірів

Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на німецькі ЗМІ, сусідні могили братів режисера в склепі в комуні Штансдорф залишилися недоторканими.

За інформацією видання Spiegel Online, біля могили були виявлені сліди воску. Можливо, викрадачі запалювали свічки, і викрадення був окультний мотив.

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