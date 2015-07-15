У Німеччині зі склепу вкрали череп режисера "Носферату", одного з перших фільмів про вампірів
10:20, 15 липня 2015Курйози
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Череп німецького кінорежисера Фрідріха Вільгельма Мурнау, який зняв знаменитий фільм жахів "Носферату", викрадений з його родинного поховання на кладовищі в Німеччині.
У Німеччині вкрали череп режисера "Носферату" / кадр з фільму
Як повідомляє російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на німецькі ЗМІ, сусідні могили братів режисера в склепі в комуні Штансдорф залишилися недоторканими.
За інформацією видання Spiegel Online, біля могили були виявлені сліди воску. Можливо, викрадачі запалювали свічки, і викрадення був окультний мотив.
Читайте такожУ Мюнхені невідомі знову осквернили могилу Степана БандериМурнау найбільш прославився завдяки німому вампірському хоррору "Носферату" (1922), який став класикою жанру. Режисер загинув у 1931 році в автокатастрофі в Каліфорнії.
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