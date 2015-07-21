У Лондоні створили кімнату з алкогольним "туманом"

У спеціальній коробці всі відвідувачі можуть сп'яніти, лише дихаючи алкогольним повітрям, пише ТСН за інформацією Metro.

За рахунок підвищеної вологості близько 140 відсотків спеціально розчинені у повітрі коктейлі створюють суцільну хмару спиртних напоїв.

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Оскільки алкоголь випари оминають печінку, буквально за 40 хвилин поневірянь інсталяцією відвідувачі можуть серйозно "напитися".

Клієнтам надягають спеціальний захисний костюм, аби одяг не зіпсувався від підвищеної вологості, поки вони гуляють алкогольною хмарою.