В Норвегії відкривається школа вікінгів

Навчальна програма включає ковку мечів, греблю, гончарну майстерність, столярну роботу та виготовлення ювелірних прикрас. Студентів також навчать робити дах з соломи, передає Еспресо.TV з посиланням на TheLocal.no. Крім того, учні навчатимуться ритуалам вікінгів, в тому числі приношення тварин в жертву.

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Як заявив директор коледжу, який знаходиться в 150 км на захід від Осло, Арве Хусбю, навчальний заклад отримав велику кількість заявок. За його словами хтось із майбутніх студентів зацікавився вікінгами після перегляду серіалів, іншим цікаво вивчити майстерність ремісника.

Норвезьке видання зазначає, що інтерес до стародавніх скандинавських воїнів посилився в останні роки завдяки таким телешоу, як "Гра престолів" і "Вікінги".