Хлопчик "потролив" Путіна запитанням "Як там на Україні?" (відео)

14:05, 05 серпня 2015
Курйози
6832 0

Під час відвідування Центру океанографії та морської біології "Москваріум" президента РФ Володимира Путіна запитали про події в Україні.

Підліток в блакитний жилетці і жовто-зеленому піонерському галстуку поставив Путіну запитання "Як там на Україні?".

Читайте такожПутін: За гомосексуальні стосунки в Росії "нікого не хапають"

На це президент РФ відповів сумним голосом "Нічого", після чого нерозбірливо висловив якусь надію, розвернувся до дитини спиною і ретирувався.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter