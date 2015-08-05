Хлопчик "потролив" Путіна запитанням "Як там на Україні?" (відео)

Підліток в блакитний жилетці і жовто-зеленому піонерському галстуку поставив Путіну запитання "Як там на Україні?".

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На це президент РФ відповів сумним голосом "Нічого", після чого нерозбірливо висловив якусь надію, розвернувся до дитини спиною і ретирувався.