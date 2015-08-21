Китайські інтернет-компанії наймають красивих дівчат для підняття настрою програмістам

13:43, 21 серпня 2015
Курйози
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Китайські інтернет-компанії об'єднуються в пошуках чирлідерш, красивих дівчат, покликаних піднімати настрій співробітникам, зайнятих у розробці програмних продуктів.

Китай / CFP

Про це повідомляє china.org.cn на своїй сторінці у Facebook.

Талановиті молоді дівчата створюють веселу робочу атмосферу, купують програмістам сніданки і грають з ними в пінг-понг.

Менеджери з персоналу пояснюють це тим, що програмісти, переважно, чоловіки і погано соціалізуються. Присутність красивих дівчат істотно підвищує мотивацію і продуктивність праці.

Internet companies across China are embracing programming cheerleaders, pretty, talented girls that help create a fun...

Posted by Trending in China on 19 серпня 2015 р.
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