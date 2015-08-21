Китайські інтернет-компанії наймають красивих дівчат для підняття настрою програмістам

Про це повідомляє china.org.cn на своїй сторінці у Facebook.

Талановиті молоді дівчата створюють веселу робочу атмосферу, купують програмістам сніданки і грають з ними в пінг-понг.

Менеджери з персоналу пояснюють це тим, що програмісти, переважно, чоловіки і погано соціалізуються. Присутність красивих дівчат істотно підвищує мотивацію і продуктивність праці.