Китайські інтернет-компанії наймають красивих дівчат для підняття настрою програмістам
13:43, 21 серпня 2015Курйози
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Китайські інтернет-компанії об'єднуються в пошуках чирлідерш, красивих дівчат, покликаних піднімати настрій співробітникам, зайнятих у розробці програмних продуктів.
Дівчата купують програмістам сніданки і грають з ними / CFP
Про це повідомляє china.org.cn на своїй сторінці у Facebook.
Талановиті молоді дівчата створюють веселу робочу атмосферу, купують програмістам сніданки і грають з ними в пінг-понг.
Менеджери з персоналу пояснюють це тим, що програмісти, переважно, чоловіки і погано соціалізуються. Присутність красивих дівчат істотно підвищує мотивацію і продуктивність праці.
Internet companies across China are embracing programming cheerleaders, pretty, talented girls that help create a fun...Posted by Trending in China on 19 серпня 2015 р.
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