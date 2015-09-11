В Китаї персонал ресторану на колінах подякував начальнику за роботу

У китайському місті Шеньян провінції Ляонін персонал одного з ресторанів, стоячи на колінах, дякував своєму начальника за роботу.

«Спасибі, начальнику! Дякую, що даєте мені роботу!» - скандували вони.

Близько 50 людей спостерігали за тим, що відбувається збоку.

Власник ресторану вів відеозапис з метою поширити його колегам по ресторанній мережі, щоб "сприяти підвищенню корпоративної культури". Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на The South China Morning Post.

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Місцевих жителів обурило те, що відбувається: вони звинуватили керівника ресторану у відсутності поваги до своїх працівників і порушенні трудового законодавства.