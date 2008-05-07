Жінки більше постраждають від глобального потепління

Лауреат Нобелівської премії миру, кенійка Вангарі Маатаї заявила, що жінки постраждають від глобального потепління і зміни клімату взагалі більше, ніж чоловіки, повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters. Це пов`язано з тим, що жінки, за її словами, прив`язані до місця і більшою мірою залежать від природи і її ресурсів – води, землі і рослин.

У розмові з журналістами Маатаї повідомила, що в основному вона має на увазі жінок з країн, що розвиваються, населення яких складає велику частину всіх жителів Землі. Вона відзначила, що чоловіки – у разі несприятливих кліматичних змін – в змозі вирушити на інші території або навіть в іншу країну, а жінки вимушені залишатися там, де йде вирубка лісів, трапляються засухи і голод.

За словами іншого нобелівського лауреата Джоді Вільямс, зміна клімату становить загрозу безпеці. Частково через нього (а саме через спустошення сільськогосподарських земель), вважає вона, почався конфлікт в суданському Дарфурі.

Вільямс розповіла, що під час її останнього візиту в табір біженців на кордоні з Чадом вона бачила, як за водою, брак якої відчувається в регіоні, відправляють жінок і дітей. "Тому що якби за водою вирушили чоловіки, їх могли б убити, а жінці всього лише – всього лише! – загрожує згвалтування".

Обидва лауреати вважають одним з головних винуватців змін клімату державу Сполучених Штатів Америки, яка, на їх думку, повинна обмежити об`єми викидів в атмосферу шкідливих речовин.