Встановлено рекорд з масового виття в людському виконанні

Колективне завивання, в якому взяли участь 464 людини, проходило в тематичному розважальному комплексі Howl і було приурочене до відкриття даного закладу напередодні Хеллоуїна, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro.

Учасники рекордної спроби вили як вовки протягом необхідної однієї хвилини.

Попереднє подібне досягнення було зареєстровано в США в 2013 році. Тоді у встановленні рекорду взяли участь 296 студентів Університету Сент-Клауд.