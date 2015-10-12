Встановлено рекорд з масового виття в людському виконанні
20:00, 12 жовтня 2015Курйози
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У британському місті Лейтон-Баззард встановили новий світовий рекорд з масового вовчого виття в людському виконанні.
Учасники рекордної спроби вили як вовки протягом хвилини / Фото: Tulleys The Howl Scream Park
Колективне завивання, в якому взяли участь 464 людини, проходило в тематичному розважальному комплексі Howl і було приурочене до відкриття даного закладу напередодні Хеллоуїна, повідомляє Lenta.ru з посиланням на Metro.
Учасники рекордної спроби вили як вовки протягом необхідної однієї хвилини.
Попереднє подібне досягнення було зареєстровано в США в 2013 році. Тоді у встановленні рекорду взяли участь 296 студентів Університету Сент-Клауд.
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