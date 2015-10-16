Британець відрізав собі вуха, щоб бути схожим на папугу

56-річний Тед Річардс зробив 110 татуювань, 50 проколів на своєму тілі і спліт язика, щоб стати схожим з цим птахом, передає Lenta.ru з посиланням на The Daily Telegraph.

Останньою процедурою, яку хірурги виконали його прохання, стала шестигодинна операція з видалення вух.

«Я не очікував, але мене не бояться навіть діти. Навпаки, підходять, щоб сфотографуватися. Я виглядаю чудово», - розповів Річардс.

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Як пише The Daily Telegraph, в квартирі Річардса в Брістолі проживають чотири папуги, зелена ігуана Іггі та пітбультер'єр Кенді. Його 31-річна дівчина Сьюзанн підтримувала всі починання любителя пернатих.

Наступним кроком із перетворення на папугу для Річардса може стати зміна носа на дзьоб за допомогою хірургічного втручання.

Варто зазначити, що раніше житель Британії працював на взуттєвій фабриці. Своє перше татуювання він зробив у 1976 році і відтоді намагається зафарбувати все своє тіло. Також він випалив на своєму лівому плечі знак миру й імплантував металеві пластини в обидві руки.