Номерний знак машини президента Кеннеді пішов з молотка за $100 тисяч

На аукціоні в місті Далласі в США за 100 тисяч доларів були продані номерні знаки авто, в якому 1963 року було застрелено президента Джона Кеннеді, повідомляє ВВС.

"Жовтий номерний знак GG-300 було виставлено на продаж дочкою власника компанії, яка згодом виконувала ремонт пошкодженого після обстрілу лімузина", - говориться у повідомленні.

Як повідомляється, лот було придбано невідомим колекціонером, який збирає речі, що мають відношення до президента Кеннеді.

35-й президент США Джон Фітцджеральд Кеннеді був убитий 22 листопада 1963 року, коли президентський кортеж проїжджав по вулиці Далласа.

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У вбивстві звинуватили колишнього снайпера морської піхоти США Лі Харві Освальда. Його було заарештовано, проте до суду він не дожив: його застрелив власник нічного клубу Джек Рубі.