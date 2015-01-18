У США на аукціоні продали листи та фотографії Жаклін Кеннеді за понад 28 тисяч доларів
Кілька листів, написаних вдовою вбитого президента США Джона Кеннеді, і дві її фотографії продані на аукціоні Palm Beach Modern Auctions, штат Флорида, за 28,4 тисячі доларів.
Про це повідомляють РИА Новости.
Серед близько двадцяти лотів, що мали відношення до Жаклін Кеннеді, на аукціоні були представлені її листи до оформлювача інтер'єрів Річарда Кейта Ленгхама і Білла Хамільтона, який працював головним дизайнером в модному будинку Carolina Herrera, де одягалася колишня перша леді.
Як заявив співвласник аукціонного дому Вейд Тервіллер, листи дружини 35-го президента США рідко виставляються на аукціон, тому з боку потенційних покупців спостерігався "неймовірний інтерес".
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"Коли ми влаштовуємо аукціони з продажу предметів мистецтва або меблів, ви не побачите людей, які ведуть діалог на попередньому огляді. В цей раз було по-іншому. Людям хотілося обговорити її предмети гардеробу і згадати, які події відбувалися (в країні), коли Джекі з'являлася в різних місцях в тому чи іншому вбранні", - сказав він.
З молотка також пішла книга про відновлення Білого дому, яку Кеннеді особисто підписала для Ленгхама, і дві чорно-білі фотографії колишньої першої леді, зроблені фотографом родини Кеннеді в Палм-Біч. Обидва лоти були продані за рекордну суму - 4,5 і 2,2 тисячі доларів відповідно.