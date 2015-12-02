Співробітники Microsoft заспівали про мир біля головного магазину Apple
Компанія Microsoft присвятила приурочений до Різдва рекламний ролик тому, як її співробітники виконують пісню Let There Be Peace on Earth перед магазином конкуруючої компанії Apple на П'ятій авеню в Нью-Йорку.
Запис розмістили на офіційному каналі Microsoft в сервісі YouTube, передає Lenta.ru. Фірмовий магазин Microsoft відкрився на П'ятій Авеню 26 жовтня.
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Традицію випускати зворушливі різдвяні відео підтримують багато західні торгових мереж і компаній. Так, мережа британських універмагів John Lewis випустила на початку листопада ролик про самотнього літнього чоловіка на Місяці, якого відшукує маленька дівчинка. Мережа британських супермаркетів Сейнсбері зняла мультфільм про пригоди популярного персонажа з дитячих книг - кішки Мяули. А швейцарська компанія Ifolor, що спеціалізується на фотодруку, розповіла сентиментальну історію літньої пари.
Серед запущених Microsoft на Заході реклам одна з найвідоміших - цикл роликів «Я - PC», створений у 2008 році у зв'язку з початком продажів Windows 7. Їх придумали у відповідь на промокампанію Apple, в якій обігравалися стереотипи про модних і сучасних власників Mac-пристроїв і нудних ретроградах з PC.