Співробітники Microsoft заспівали про мир біля головного магазину Apple

Запис розмістили на офіційному каналі Microsoft в сервісі YouTube, передає Lenta.ru. Фірмовий магазин Microsoft відкрився на П'ятій Авеню 26 жовтня.

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Традицію випускати зворушливі різдвяні відео підтримують багато західні торгових мереж і компаній. Так, мережа британських універмагів John Lewis випустила на початку листопада ролик про самотнього літнього чоловіка на Місяці, якого відшукує маленька дівчинка. Мережа британських супермаркетів Сейнсбері зняла мультфільм про пригоди популярного персонажа з дитячих книг - кішки Мяули. А швейцарська компанія Ifolor, що спеціалізується на фотодруку, розповіла сентиментальну історію літньої пари.

Серед запущених Microsoft на Заході реклам одна з найвідоміших - цикл роликів «Я - PC», створений у 2008 році у зв'язку з початком продажів Windows 7. Їх придумали у відповідь на промокампанію Apple, в якій обігравалися стереотипи про модних і сучасних власників Mac-пристроїв і нудних ретроградах з PC.