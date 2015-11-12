Apple зайнялася створенням системи грошових переказів

Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела, передає Lenta.ru. Імовірно, додаток функцій буде нагадувати сервіс Venmo від Paypal. Випустити його можуть вже в 2016 році. Швидше за все, сервіс буде пов'язаний з платіжною системою Apple Pay, яка дозволяє проводити оплату товарів і послуг банківськими картами з iPhone.

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Apple Pay був запущений в 2014 році і поки доступний тільки для жителів США і Великобританії. Він підтримує оплату з iPhone 6 і 6 Plus без використання NFC-терміналів.

Сервіс Venmo дозволяє учасникам переказувати один одному гроші з допомогою мобільних телефонів. Згідно з правилами, використовувати сервіс для оплати товарів заборонено. У III кварталі з допомогою Venmo були здійснені транзакції на загальну суму в $2,1 млрд.