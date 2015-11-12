Apple зайнялася створенням системи грошових переказів
Apple почала переговори з банками про створення сервісу грошових переказів між фізичними особами, доступного на мобільних пристроях.
Про це The Wall Street Journal повідомили поінформовані джерела, передає Lenta.ru. Імовірно, додаток функцій буде нагадувати сервіс Venmo від Paypal. Випустити його можуть вже в 2016 році. Швидше за все, сервіс буде пов'язаний з платіжною системою Apple Pay, яка дозволяє проводити оплату товарів і послуг банківськими картами з iPhone.
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Apple Pay був запущений в 2014 році і поки доступний тільки для жителів США і Великобританії. Він підтримує оплату з iPhone 6 і 6 Plus без використання NFC-терміналів.
Сервіс Venmo дозволяє учасникам переказувати один одному гроші з допомогою мобільних телефонів. Згідно з правилами, використовувати сервіс для оплати товарів заборонено. У III кварталі з допомогою Venmo були здійснені транзакції на загальну суму в $2,1 млрд.