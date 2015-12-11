Мішель Обама зачитала реп (відео)
13:58, 11 грудня 2015Курйози
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Дружина президента США Мішель Обама знялася в реп-відео виконавця Джея Фароа про користь вищої освіти, пише The Guardian.
У пісні йдеться про те, як майбутня перша леді росла в Чикаго і багато вчилася для того, щоб вступити до Прінстонського і Гарвардського університетів.
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«Я хочу віддати данину поваги і допомогти молодим людям, які багато працюють, щоб досягти своєї мрії. Я хочу зробити це в кумедній і новій манері», — сказала Обама в інтерв'ю газеті, повідомляє Lenta.ru.
Ролик Go To College («Вступай до коледжу») був опублікований на каналі CollegeHumor в Youtube в четвер, 10 грудня.
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