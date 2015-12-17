Бюджет Росії виміряли в "абрамовичах" (інфографіка)

Перерахувати основні параметри російського бюджету в одиницях, які були б зрозумілі кожному і не перешкоджали б оволодінню складним матеріалом, вирішила Російська служба Бі-бі-сі.

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"1 абрамович дорівнює 7,9 млрд доларів: саме в таку суму оцінював особистий статок російського мільярдера Романа Абрамовича американський журнал Forbes на початку грудня цього року", - пишуть журналісти.

"Спочатку ми думали про введення в науковий обіг прохорових або дерипасок, але були змушені відмовитися від цієї ідеї, оскільки, як показують опитування громадської думки, у свідомості росіян образ олігарха найбільш міцно з'єднався саме з Абрамовичем", - зазначили у ВПС.

Виходячи з опублікованої інфографіки, в 2016 році витрати федерального бюджету РФ затверджені на рівні 29,5 абрамовичів, дефіцит - 4,3 абрамовича.

"Бачимо, що найбільше уряд збирається витратити на соціальні виплати і оборону - 8,13 і 5,77 абрамовича відповідно. Порівняйте з загальними 14,15 абрамовича, які Пенсійний фонд витратить на виплати російським пенсіонерам", - йдеться в статті.

"Середня нарахована пенсія по країні в січні-жовтні, за даними Росстату, склала 11 965 рублів - 40 мільйонів російських пенсіонерів в середньому отримують саме такий дохід. Місячні витрати на пенсіонерів, таким чином, рівні 6,9 млрд доларів - це менше 1 абрамовича на 1 млрд доларів", - зазначили у ВВС.