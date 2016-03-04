У РФ грабіжник ювелірного магазину замість останнього слова прочитав реп і отримав ще одну статтю за погрози (відео)

Відео виступу обвинуваченого Д. Півторака опубліковано на каналі Бєлгородського обласного суду в YouTube.

Обвинувачення вимагає визнати Півторака винним у пограбуванні ювелірного магазину і розбої, засудивши його до семи років колонії суворого режиму.

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Під час останнього слова, хлопець заявив, що буде мстити за вирок і прочитав реп.

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"Одягну на шию хрестик, візьму в руки пєстік і буду за своїм чорним списком відстрілювати кожного з вас меніски", - прочитав Півторак.

У свою чергу суддя повідомила, що в озвученому тексті містилися погрози, і тепер йому загрожує "ще одна стаття".

"Все це записано на відео, прокурор тут присутній. Вами висловлена погроза, і ви собі наговорили на ще одну статтю", - заявила вона.