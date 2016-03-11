У Калінінградській області РФ прожитковий мінімум збільшили на 1 рубль

Прожитковий мінімум в Калінінградській області в четвертому кварталі 2015 року порівняно з третім кварталом збільшився на один рубль і склав 9630 російських рублів (135 доларів США), повідомляють РИА Новости з посиланням на офіційний сайт регіонального уряду.

"Прожитковий мінімум формується за формулою розрахунку, яку надає Мінпраці, вона містить більше 40 найменувань продовольчих і непродовольчих товарів, послуг. Виходячи з цього, а також цифр, які надає Росстат, вийшло, що величина мінімуму збільшилася на рубль", - повідомила керівник прес-служби обласного уряду Лариса Полякова.

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Розмір прожиткового мінімуму в найзахіднішому російському регіоні з розрахунку на душу населення згідно з постановою обласного уряду становить 9630 рублів, у попередньому кварталі він становив 9629 рублів. Для працездатного населення встановлено мінімум в 10328 рублів (145 доларів), він також зріс на один рубль.