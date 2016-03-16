Замість Nike і Porsche спійманій на допінгу Шараповій запропонували стати обличчям "Вятського квасу"

Про це йдеться у відкритому листі директора компанії.

"Найвищих досягнень у спорті можна домогтися лише щоденними тренуваннями. Виняткова сила духу і розум спортсмена – це те, що відрізняє чемпіона від інших. Кожна Ваша гра і звання – тому доказ. Жоден препарат не дасть того, що даровано Богом", - йдеться в листі до тенісистки, яка нещодавно оскандалилася через допінг.

"Крім моральної підтримки наша компанія від усього серця пропонує Вам співпрацю у будь-якому прийнятному для вас форматі", - відзначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, німецька компанія Porsche скасувала всі заходи за участю російської тенісистки Марії Шарапової на час розслідування допінгового скандалу.

Компанія-виробник одягу Nike також призупинила спонсорський контракт з російською тенісисткою.