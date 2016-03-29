"Потішні байкери" Путіна знову спробують прорватися в Берлін

Як повідомляє агентство ТАСС, про це у вівторок журналістам повідомив президент мотоклубу Олександр Залдостанов, відомий під псевдонімом "Хірург".

"Після успішного марш-кидка в минулому році ми хочемо повторити його і в цьому... Можливо, в майбутньому це взагалі стане традицією - зустріч Дня Перемоги на колесах, на мотоциклах", - сказав він.

Старт колони байкерів намічений на 29 квітня. Маршрут пробігу пролягає через територію Росії, Білорусії, Польщі, Словаччини, Австрії, Чехії та Німеччини. Планується, що мотопробіг завершиться 9 травня в Берліні.

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Залдостанов запевнив, що цей мотопробіг буде набагато чисельнішим, ніж у минулому році. При цьому він поскаржився, що сам не зможе поїхати в Європу, так як перебуває під санкціями.

У свою чергу головний радник департаменту з гуманітарного співробітництва та прав людини МЗС РФ Сергій Морозов повідомив, що МЗС РФ вчасно поінформувало уряди європейських країн, дорогами яких планується провести мотопробіг.

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Втім, торішню спробу мотопробігу російських байкерів в ЄС навряд чи можна назвати успішною. Польща і Литва відмовилися пропустити "Нічних вовків" Путіна через кордон, повідомляв тоді УНІАН.

Водночас представники руху запевняли, що деяким з них все ж вдалося прорватися у Європу.

Однак найбільше "європейський пробіг" путінських байкерів запам'ятався історією з косметичкою. Суворі байкери поскаржилися на важкі умови, за яких їх перевіряли на кордоні з Польщею. "Нічних вовків" засмутив ретельний обшук особистих речей, влаштований прикордонниками. "Обшукували досконально, кожен носок і косметичку, всі особисті речі, все робили жорстко, хоча і в рамках закону", - скаржилися тоді байкери. Ця заява викликала хвилю всіляких жартів і фотожаб в мережі. Самі байкери пізніше запевняли, що косметички належали їх супутницям.