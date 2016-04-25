У Москві на Червоній площі "Пушкін" і "Ленін" влаштували бійку: не поділили клієнта

За даними телеканалу «360 Підмосков'я», причиною конфлікту стало те, що вуличні артисти не поділили клієнта, пише Лента.ру.

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Під час словесної перепалки "Ленін" стверджував, що уже 15 років стоїть на цьому місці, тоді як "Пушкін" з'явився там недавно. Після цього, незважаючи на спроби перехожих їх розборонити, двійник поета штовхнув опонента і швидко втік з місця події у бік Кремлівської набережної.

Відзначається, що влітку минулого року сталася бійка між двійниками Володимира Леніна і Йосипа Сталіна, що працюють біля станції метро «Охотний Ряд». Останній тричі вдарив супротивника парасолькою по спині. Причиною конфлікту стали підозри «Леніна» в тому, що двійник генералісимуса співпрацює з іншим «Сталіним».