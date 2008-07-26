Американські військові витягають з річки радянський підводний човен

Американські військові проводять операцію з підйому з дна р. Провіденс (штат Род-Айленд) колишнього радянського підводного човна К-77, який затонув у квітні 2007 р. Рятувальні команди за допомогою гідравлічних насосів намагаються відкачати воду з корпусу підводного човна, щоб стабілізувати її і підняти на поверхню на понтонах. За словами військових, операція з підйому субмарини може зайняти до 8 годин, передає Associated Press.

Підводний човен заліг на глибині 9 м під водою і на 4,5 м осів у мулистий грунт. "Це перший раз, коли хтось намагається підняти з дна радянський підводний човен, тому у нас не так багато консультантів", - коментує операцію офіцер американських ВМС Ерік Ліппман.

Дизельний 86-метровий підводний човен К-77 (за класифікацією НАТО, "Джульєтта-484") був спущений на воду 1965 р. і за часів "холодної війни" супроводжувала американські авіаносці. У 2002 р. субмарина потрапила у власність приватного фонду USS Saratoga Foundation, який відкрив на борту підводного човна музей. До цього вона була використана при зйомках голлівудського блокбастера "К-19" за участю Харрісона Форда. Минулого року підводний човен затонув під час сильного шторму на р. Провіденс.