Фото новонародженої "п'ятерні" з Австралії підкорили Facebook

Опубліковані в Facebook знімки привернули велику увагу користувачів соцмережі, пише Lenta.ru за інформацією Daily Mail.

Кім і Вон Туччі (Kim and Vaughn Tucci) стали батьками чотирьох дівчаток і одного хлопчика у січні 2016 року. 26-річна Кім знялася разом з дітьми, які були загорнуті в пелюшки пастельних тонів. Незважаючи на те, що раніше Туччі вже публікували кадри з малюками в соціальних мережах, це стало першою професійною фотосесією для їх п'ятьох дітей.

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Подружжя опублікувало знімки на своїй спільній сторінці Surprised by Five в Facebook. Провела зйомку фотограф Ерін Елізабет (Erin Elizabeth).

За інформацією Daily Mail, в рамках догляду за малюками пара змінює 350 підгузників на тиждень.