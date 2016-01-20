"Рубль пробив дно": соцмережі відреагували на історичний антирекорд російської валюти

Користувачі соцмереж активно відреагували на встановлення російським рублем історичного антирекорду: курс долара підскочив більше, ніж на 2 рубля і досяг найвищого показника з часів деномінації 1998 року. Одночасно з цим курс євро перевалив за 88 руб.

Як повідомляв УНІАН, курс долара на Московській біржі досяг найвищого значення з часів деномінації 1998 року. На максимумі курс долара досяг позначки 80,773 руб., що на 2,212 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

Читайте такожВ уряді РФ порадили росіянам менше думати про курс рубля

Попередній раз рекорд курсу долара був зафіксований 16 грудня 2014 року, коли він склав 80,1 руб.

Напередодні економісти Bank of America підрахували, що при падінні ціни на нафту до $25 за барель для бездефіцитного виконання російського бюджету на 2016 рік долар повинен коштувати 210 руб.

Обіцянка втопити росіян в рублях - в процесі завершення. Я не обіцяю, Я роблю! pic.twitter.com/pRbeMIaCXz — Барак Обама (@thanksAbama) January 20, 2016

Ну чо, зустрічайте: долар тепер по 80 рубликів!!! pic.twitter.com/MTpsbvNyET — Мзс Роисси (@Fake_MIDRF) January 20, 2016

Коли в Сиктивкарі відкрили пам'ятник рубля, ніхто не врахував поведінкових патернів росіян #рубльвкотлеpic.twitter.com/LeU0YNdiKm — Arthur Vakhitov (@archi_wins) January 17, 2016

Росіяни, не панікуйте! НЕ СКУПОВУЙТЕ долари!Вже пізно.Краще купуйте сіль, сірники, консерви і гас #рубльвкотлеpic.twitter.com/f11ITXfUbn — Чокнутий сурмач (@Buggy__Bugler) January 20, 2016

У Білому Домі тренуємо новий удар, але не в спину, при доларі за 80 рублів. pic.twitter.com/9xADDjYm5s — Барак Обама (@thanksAbama) January 20, 2016

Рубль пробив дно і полетів далі pic.twitter.com/A7Ees7Sh9B — Павло (@OGRDNKV) January 20, 2016

Пачалося 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 — Радые Свабода (@svaboda) January 20, 2016

Пора перейменувати цей красивий світшот в «Ностальгічний». pic.twitter.com/CUezbQptmo — Свитшоты «Маріанна» (@marianna_store) January 20, 2016