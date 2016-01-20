"Рубль пробив дно": соцмережі відреагували на історичний антирекорд російської валюти

16:03, 20 січня 2016
Курйози
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Соціальні мережі "вибухнули" картинками і жартами на тему падіння рубля.

Соцсети активно отреагировали на обвал рубля / Соцсети

Користувачі соцмереж активно відреагували на встановлення російським рублем історичного антирекорду: курс долара підскочив більше, ніж на 2 рубля і досяг найвищого показника з часів деномінації 1998 року. Одночасно з цим курс євро перевалив за 88 руб.

Як повідомляв УНІАН, курс долара на Московській біржі досяг найвищого значення з часів деномінації 1998 року. На максимумі курс долара досяг позначки 80,773 руб., що на 2,212 руб. вище рівня закриття попередніх торгів.

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Попередній раз рекорд курсу долара був зафіксований 16 грудня 2014 року, коли він склав 80,1 руб.

Напередодні економісти Bank of America підрахували, що при падінні ціни на нафту до $25 за барель для бездефіцитного виконання російського бюджету на 2016 рік долар повинен коштувати 210 руб.

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