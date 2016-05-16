У Львові працівник автомийки розбив BMW клієнта

12:39, 16 травня 2016
Курйози
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У Львові працівник автомийки скоїв дорожньо-транспортну пригоду на автомобілі "BMW", який клієнт сервісного центру залишив на обслуговування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі головного управління Національної поліції у Львівській області, до Шевченківського відділу поліції 15 травня о 12.10 звернувся 27-річний житель Жовківського району Львівщини, який повідомив, що працівники сервісного центру (автомийки) у Львові незаконно заволоділи його автомобілем "BMW", який він залишив для чистки та миття.

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Встановлено, що 15 травня о 5.50 працівник автомийки, 27-річний житель Жидачівського району, на вулиці Винниця у Львові не впорався з керуванням за кермом автомобіля "BMW", виїхав через смугу зустрічного руху на тротуар і скоїв зіткнення з бетонною електроопорою.

Внаслідок ДТП працівник автомийки отримав тілесні ушкодження. Автомобіль зазнав технічних ушкоджень на суму 150 тис. грн.

Всі обставини події з‘ясовуються. Проводиться розслідування.

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