Американського ведучого в прямому ефірі налякав павук

Побачивши комаху, Брайан Хьюз скрикнув, а потім на кілька секунд зник з кадру.

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Повернувшись, він посміявся над подією і сказав, що цю штуку "доведеться вбити".

Раніше під час прогнозу погоди в ефірі американського телеканалу KCCI 8 на екрані з'явилося повідомлення про оновлення операційної системи Windows. Ведуча не розгубилася: побачивши повідомлення, вона закінчила розпочату фразу, а потім пожартувала.