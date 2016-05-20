Американського ведучого в прямому ефірі налякав павук
17:40, 20 травня 2016Курйози
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Ведучий прогнозу погоди на американському телеканалі WOWK/13 News Брайан Хьюз під час прямого ефіру злякався великого павука, який сидів на одній з камер.
Повернувшись, він посміявся над подією і сказав, що цю штуку доведеться вбити / скріншот з запису
Побачивши комаху, Брайан Хьюз скрикнув, а потім на кілька секунд зник з кадру.
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Повернувшись, він посміявся над подією і сказав, що цю штуку "доведеться вбити".
Раніше під час прогнозу погоди в ефірі американського телеканалу KCCI 8 на екрані з'явилося повідомлення про оновлення операційної системи Windows. Ведуча не розгубилася: побачивши повідомлення, вона закінчила розпочату фразу, а потім пожартувала.
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