Стадо козлів прорвалося на стратегічний об'єкт Нью-Йорка

У Нью-Йорку стаду з дюжини кіз і козлів вдалося, не привертаючи уваги охорони, успішно подолати антитерористичний захист стратегічного об`єкту, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Кози були привезені з ферми в штаті Нью-Йорк на територію історичного форту "Ведсворт", двохсотрічного бастіону часів Війни за незалежність, розташованого на Стейтен-Айленді, поряд з мостом Вераццано, що сполучає острів і Бруклін. У завдання тварин входило очищення території форту від бур`янів.

Проте близько двох тижнів тому козам вдалося пролізти під металевою огорожею, що відокремлює форт від зони, що охороняється. При цьому тварини не зачепили жоден з електронних сенсорних пристроїв, встановлених для запобігання доступу до стратегічного об`єкту терористів.

Правда, як заявило відділення з охорони транспортних комунікацій Нью-Йорка, безпека об`єкту все-таки не була порушена, оскільки тварини не подолали другу, потужнішу огорожу, що оточує опору моста.

Охорона моста вже повернула кіз на територію форту.