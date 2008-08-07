Стадо козлів прорвалося на стратегічний об'єкт Нью-Йорка

08:37, 07 серпня 2008
Курйози
1985 0

Подолали антитерористичний захист

У Нью-Йорку стаду з дюжини кіз і козлів вдалося, не привертаючи уваги охорони, успішно подолати антитерористичний захист стратегічного об`єкту, повідомляє Лента.руз посиланням на AP.

Кози були привезені з ферми в штаті Нью-Йорк на територію історичного форту "Ведсворт", двохсотрічного бастіону часів Війни за незалежність, розташованого на Стейтен-Айленді, поряд з мостом Вераццано, що сполучає острів і Бруклін. У завдання тварин входило очищення території форту від бур`янів.

Проте близько двох тижнів тому козам вдалося пролізти під металевою огорожею, що відокремлює форт від зони, що охороняється. При цьому тварини не зачепили жоден з електронних сенсорних пристроїв, встановлених для запобігання доступу до стратегічного об`єкту терористів.

Правда, як заявило відділення з охорони транспортних комунікацій Нью-Йорка, безпека об`єкту все-таки не була порушена, оскільки тварини не подолали другу, потужнішу огорожу, що оточує опору моста.

Охорона моста вже повернула кіз на територію форту.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter