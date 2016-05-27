В Італії суд дозволив чоловікові виплачувати аліменти піцою

Суддя прийняла сторону 50-річного чоловіка. За її словами, чоловік має право сплачувати аліменти їжею, якщо його заробіток недостатній для того, щоб давати гроші на утримання дочки, передає Lenta.ru з посиланням на The Local.

Читайте такожПеревдягнені доставщиками піци поліцейські заарештували італійського мафіозі

Відразу після розлучення між колишнім подружжям була досягнута домовленість про те, що чоловік буде щомісяця передавати 300 євро на утримання їхньої спільної доньки. Однак він, будучи професійним кухарем-пиццмейкером, почав висилати матері своєї дитини піцу на цю суму.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2014 року житель Якутії сплатив семирічну заборгованість по аліментах у якості подарунка до Дня святого Валентина для своєї колишньої дружини.