На Шрі-Ланці врятували слоненя, яке застрягло в зливовому стоці (відео)

Про це повідомляє BBC.

У місті Хамбантота в Шрі-Ланці слоненя застрягло у відкритому зливному стоці.

Участь в операції з порятунку слоненяти взяли представники зоозахисних організацій, а також місцеві робітники.

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Тварину було відправлено на лікування з підозрою на перелом лапки.