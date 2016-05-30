На Шрі-Ланці врятували слоненя, яке застрягло в зливовому стоці (відео)

01:26, 30 травня 2016
Курйози
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У Шрі-Ланці з відкритого зливового стоку врятували маленьке слоненя.

скриншот видео

Про це повідомляє BBC.

У місті Хамбантота в Шрі-Ланці слоненя застрягло у відкритому зливному стоці.

Участь в операції з порятунку слоненяти взяли представники зоозахисних організацій, а також місцеві робітники.

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Тварину було відправлено на лікування з підозрою на перелом лапки.

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