У Британії пройшов заїзд голих велосипедистів

В Саутгемптоні і Брістолі учасники акції 5 червня проїхали по 10 кілометрів шляху, передає Lenta.ru.

Голим велосипедистам не завадив мітинг проти імміграції, що пройшов у той же час у Саутгемптоні.

Заїзд пройшов під егідою організації The World Naked Bike Ride, учасники виступають за більш толерантний і безпечний світ.

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Міжнародна організація The World Naked Bike Ride, створена в 2004 році, проводить більшість голих велопробігів в світі в червні. Ідея проводити подібні акції належить канадському активісту Конраду Шмідту. Перший пройшов велопробіг в знак протесту проти війни в Іраку, проте незабаром на зміну політичним гаслам прийшли екологічні заклики. Від учасників не вимагається повна нагота.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня 2013 року тисячі голих велосипедистів виїхали на вулиці Мехіко.