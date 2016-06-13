У Туреччині поліцейських відсторонили від служби через селфі з упійманим серійним вбивцею

Щодо них розпочато службове розслідування, повідомляє ТАСС з посиланням на газету Hürriyet.

Згідно з повідомленням, селфі з упійманим Аталаєм Філізом, якого в Туреччині називають серійним вбивцею, зробив співробітник відділу вбивств Управління безпеки (УБ) Анкари. Але сам він не став поширювати в соцмережах цю фотографію. За нього це зробив його колега з відділу вбивств УБ міста Ізмір. Процес зйомки фото зафіксував на відео третій поліцейський. У підсумку всі ці матеріали з'явилися в соцмережах і викликали бурхливу дискусію в суспільстві і в пресі.

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Керівництво поліції ухвалило рішення відсторонити від роботи задіяних у скандалі товаришів по службі до закінчення службового розслідування їх дій.

Ситуація із затриманням Філіза активно обговорюється в Туреччині. Близько двох тижнів тому влада отримали відомості про те, що ця людина перебуває на території країни. Правоохоронні органи почали широкомасштабні пошуки, прикмети Філіза були розіслані у всі відділення поліції, державні та приватні установи, його фотографію та телефон для оповіщення влади демонстрували телеканали.

Філіз вміло замітав сліди і ховався в сільській місцевості, де жив "дикуном", розробляючи план по виїзду з Туреччини під виглядом біженця. Так він хотів потрапити в Грецію. Але цей план провалився, і Філіза схопили в маршрутному таксі, на якому він повертався в місто. При ньому крім справжніх паспорта і внутрішнього посвідчення особи виявлені підроблені документи: чотири посвідчення особи на чужі імена і три картки з водійськими правами, а також велика сума грошей і мисливські ножі.

30-річний Філіз підозрюється у трьох вбивствах на території Туреччини.