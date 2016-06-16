Парад безглуздих капелюшків: у Британії проходять традиційні королівські скачки (фоторепортаж)

Цей захід є обов'язковим у календарі британської аристократії, в тому числі його регулярно відвідує королівська родина на чолі з королевою Єлизаветою ІІ.

Крім кінських перегонів подія вирізняється особливим дрес-кодом для відвідувачів. У чоловіків це фраки і капелюхи-циліндри, для дам - головні убори та сукні чи костюми довжиною до коліна.

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При цьому багато хто намагається урізноманітнити свої костюми за рахунок сміливих деталей. Таким чином, капелюшки деяких відвідувачок виглядають вишукано, а у деяких - досить безглуздо.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня Британія святкувала 90-річчя королеви Єлизавети II.