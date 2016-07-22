Pokemon GO божевілля: речник Держдепу США "засік" журналіста за ловлею покемонів на брифінгу (відео)
08:39, 22 липня 2016Курйози
3294 0
Журналіст грав Pokemon GO під час брифінгу в Держдепартаменті США.
Журналіста спіймали за грою Pokemon GO на брифінгу / 4pda.ru
Спікер Держдепартаменту Джон Кірбі перервав звіт про зусилля коаліції в боротьбі проти ІДІЛ, побачивши, як журналіст грає, передає CNN.
"Ви граєте в Pokemon прямо зараз, так?" - запитав він у представника ЗМІ.
Читайте такожХакери пообіцяли "знищити" Pokemon GO
Після того, як Кірбі закінчив доповідь, він звернувся до журналіста і запитав, чи вдалося спіймати того покемона.
Той відповів, що ні, й поскаржився на швидкість інтернету в приміщенні. На це Кірбі сказав, що йому шкода.
Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція опублікувала рекомендації щодо безпеки для гравців популярної віртуальної гри Pokemon Go.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter