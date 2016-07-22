Pokemon GO божевілля: речник Держдепу США "засік" журналіста за ловлею покемонів на брифінгу (відео)

Спікер Держдепартаменту Джон Кірбі перервав звіт про зусилля коаліції в боротьбі проти ІДІЛ, побачивши, як журналіст грає, передає CNN.

"Ви граєте в Pokemon прямо зараз, так?" - запитав він у представника ЗМІ.

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Після того, як Кірбі закінчив доповідь, він звернувся до журналіста і запитав, чи вдалося спіймати того покемона.

Той відповів, що ні, й поскаржився на швидкість інтернету в приміщенні. На це Кірбі сказав, що йому шкода.

Як повідомляв УНІАН, іспанська поліція опублікувала рекомендації щодо безпеки для гравців популярної віртуальної гри Pokemon Go.