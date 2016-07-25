Гра мільйонів Pokemon Go: підбірка кращих жартів про "божевільну" гру (фото, відео)

Pokemon Go увірвалася в реальний світ і знайшла прихильників навіть серед тих, хто раніше був до ігор байдужим, викликавши справжній інформаційний вибух в соцмережах і в інтернет-просторі в цілому.

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Одні всерйоз обговорюють покемонів, полюють на них на вулицях, інші жартують на тему повальної захопленості цією грою.

УНІАН зібрав для вас добірку кращих жартів, пов'язаних з Pokemon Go.