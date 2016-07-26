Винахідник з Німеччини створив гармату для лову покемонів

Ролик, що описує винахід та історію його створення, Спрейв опублікував на своєму каналі YouTube, передает dt.ua. Створена гармата використовує спеціальні кульки-снаряди, здатні вибухати після попадання в ціль. Крім того, на неї також кріпиться смартфон, який призначений для відео-пошуку покемонів.

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За допомогою гармати винахідник пропонує ловити персонажів гри Pokemon Go.

У грі Pokemon Gо за допомогою смартфона або іншого мобільного пристрою, оснащеного камерою, гравець повинен "шукати" і "ловити" покемонів в реальному світі, а потім тренувати їх. Гра доступна для скачування безкоштовно, але деякі її розширені можливості доступні тільки за додаткову плату.