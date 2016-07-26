Винахідник з Німеччини створив гармату для лову покемонів
Німецький будівельник Йорг Спрейв створив гармату, призначену для лову покемонів.
Ролик, що описує винахід та історію його створення, Спрейв опублікував на своєму каналі YouTube, передает dt.ua. Створена гармата використовує спеціальні кульки-снаряди, здатні вибухати після попадання в ціль. Крім того, на неї також кріпиться смартфон, який призначений для відео-пошуку покемонів.
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За допомогою гармати винахідник пропонує ловити персонажів гри Pokemon Go.
У грі Pokemon Gо за допомогою смартфона або іншого мобільного пристрою, оснащеного камерою, гравець повинен "шукати" і "ловити" покемонів в реальному світі, а потім тренувати їх. Гра доступна для скачування безкоштовно, але деякі її розширені можливості доступні тільки за додаткову плату.