"Ви бачили тут дикого Пікачу?": американські поліцейські попалися на камеру під час гри Pokemon Go

Про це пише "Газета.Ru".

Відеозапис зроблена в районі Квінс.

«Чи бачили ви десь тут дикого Пікачу?», - поставив поліцейським питання Хонг.

Читайте такожУ Саудівській Аравії заборонили робити селфі з котами

Один з поліцейських відповів, що «вже спіймав його». Крім самих співробітників поліції в кадр також потрапили їхні автомобілі. Телеканал повідомляє, що поки не отримував відповіді на запит, чи перебували офіцери при виконанні службових обов'язків під час гри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівництво Меморіального музею голокосту в Вашингтоні заборонило відвідувачам грати в Pokemon Go на території установи.