В аеропорту Лос-Анджелеса затримали чоловіка в костюмі Зорро, який був озброєний пластиковим мечем (відео)
11:36, 29 серпня 2016Курйози
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У міжнародному аеропорту Лос-Анджелеса, центральний термінал якого був закритий через повідомлення про стрілянину, поліція затримала людину в костюмі Зорро, озброєного пластиковим мечем.
В аеропорту Лос-Анджелеса затримали людину в костюмі Зорро / скріншот
Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Herald Sun.
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Між тим тривога, оголошена увечері в неділю, 28 серпня, за місцевим часом, виявилася помилковою. За розміщеним у соціальних мережах свідченнями очевидців, почувши звуки, схожі на постріли, люди в паніці залишали термінал аеропорту. Проте, за заявою поліції, ніяких пострілів не було.
Довідка. Зорро - вигаданий персонаж, одягнений у все чорне і приховує обличчя під маскою, вперше з'явився в повісті Джонстона Маккаллі «Прокляття Капістрана» (1919 рік).
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