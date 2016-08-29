В аеропорту Лос-Анджелеса затримали чоловіка в костюмі Зорро, який був озброєний пластиковим мечем (відео)

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Herald Sun.

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Між тим тривога, оголошена увечері в неділю, 28 серпня, за місцевим часом, виявилася помилковою. За розміщеним у соціальних мережах свідченнями очевидців, почувши звуки, схожі на постріли, люди в паніці залишали термінал аеропорту. Проте, за заявою поліції, ніяких пострілів не було.

Довідка. Зорро - вигаданий персонаж, одягнений у все чорне і приховує обличчя під маскою, вперше з'явився в повісті Джонстона Маккаллі «Прокляття Капістрана» (1919 рік).