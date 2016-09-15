"Ми не на базарі": Роскомнагляд відмовився від преміум-порно в обмін на відмову від блокування PornHub

Відповідь на пропозицію PornHub було дано в твіттер-акаунті відомства.

"Вибачте, ми не на базарі, демографією не торгуємо", - написав Роскомнагляд.

Раніше в четвер PornHub оригінально відреагував на рішення російського регулятора заблокувати сайт в РФ.

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13 вересня сайт був внесений у реєстр забороненої інформації. Крім того, до реєстру було внесено і портал YouPorn, що належить PornHub.

Роскомнагляд заблокував PornHub за рішенням Бутурлінівського районного суду Воронезької області. Суд постановив заборонити сайт через те, що він порушує «заборону на поширення інформації про обіг порнографічних матеріалів або предметів на зазначеному сайті». У свою чергу YouPorn був заблокований за рішенням Пєрворєченського районного суду Владивостока.