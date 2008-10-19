Де найдорожче жити на широку ногу

Жити на широку ногу найдорожче в Москві. До такого висновку прийшов американський журнал «Forbes», підрахувавши витрати середньостатистичного банкіра на необхідну за статусом розкіш.

Москва виявилася найдорожчим містом світу. Вартість проживання в готелі, наприклад, може бути на 40% вище, ніж у Лондоні, а тарифи і мита на європейські товари зі шкіри зробили сумку від «Луї Віттон» найдорожчою, за винятком Дубаї, пише «Forbes». Журнал підрахував, скільки банкіри, топ-менеджери і брокери витрачають на розкішне життя. До їх «джентельменского набору» увійшли проживання в готелях «Інтерконтиненталь» або «Рітц-Карлтон», а також автомобіль роллс-ройс, осетрова ікра, годинник «Ролекс» та інші речі, що свідчать про відмінне фінансове становище їх власника. За цими показниками, найдоступнішим з восьми бізнес-столиць світу виявився Париж. Кілограм чорної ікри там коштує всього близько дванадцяти тисяч доларів, тоді як в Дубаї делікатес обійдеться вже в 16 з половиною тисяч. Услід за Парижем у міру зростання «індексу розкоші» розташувалися Лос-Анджелес, Токіо, Дубаї, Нью-Йорк, Гонконг, Лондон і найбільш витратне місто - Москва.

Раніше той же «Forbes» підрахував, що в російській столиці проживають 74 мільярдери – більше, ніж у будь-якому іншому місті світу.

Эхо Москвы