"Поправити" здоров'я, не заходячи в аптеку, не вийде: у Росії таки демонтували автомат з настоянкою глоду
У Калузі господар вендингового автомата з косметичним лосьйоном на основі спиртової настоянки глоду демонтував апарат.
Про це повідомляє РИА «Новости» з посиланням на представника міського управління Калуги.
Господар автомата демонтував його на прохання міської влади, незважаючи на те, що не порушував закон.
Органи місцевого самоврядування і поліція провели з підприємцем бесіду.
«Ми з ним переговорили, грубо кажучи, закликали до совісті, і він визнав, що, напевно, це не той шлях бізнесу, який він повинен для себе прийняти», - розповів голова комітету з розвитку сфери послуг і рекламного ринку управління економічних і майнових відносин міста Калуги Дмитро Іванов.
Господар автомата погодився з основним аргументом, що лосьйон можуть придбати діти.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Калузі з'явився вендинговий апарат з продажу настоянки глоду у флаконах вартістю 20 руб. В компанії «Боярка» стверджують, що цей продукт не є алкогольним або лікарським препаратом.