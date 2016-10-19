"Якщо ви співробітник Samsung": мешканець США підкорив мережу "найстрашнішим" костюмом на Хеллоувін (відео)

Про це пише "Газета.Ru".

Костюм являє собою футболку, до якої прикріплені «палаючі» коробки від Galaxy Note 7.

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Як пише The Verge, це найстрашніший костюм всього нинішнього Хеллоувіна, «якщо ви співробітник Samsung». Яким чином коробки «димлять», видання не уточнює – можливо, це кінобутафорія або ж заховані у коробках електронні сигарети. Не виключено, що заради реалізму Кайлі поклав в коробки справжні Galaxy Note 7, жартує The Verge.

Останнім часом Samsung несе величезні збитки у зв'язку з невдалим дебютом смартфона Galaxy Note 7, який довелося відкликати з ринку через проблеми з акумуляторними батареями.

2 вересня компанія оголосила про припинення продажів новинки, яка 1 жовтня знову надійшла на ринок з нібито усуненою проблемою. Однак мимовільні загоряння апаратів продовжилися, і всього через 10 днів керівництво корпорації "з міркувань безпеки" оголосило про повну зупинку виробництва цих смартфонів, які повинні були скласти конкуренцію iPhone 7 американської корпорації Apple.