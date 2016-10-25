У США заарештували людину-дерево (відео)
21:00, 25 жовтня 2016Курйози
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У Портленді (штат Мен, США) поліцейські заарештували чоловіка, який вдавав себе деревом: невідомий у костюмі з гілок дуже повільно ходив по пішохідному переходу, чим заважав руху на Конгрес-стріт.
Поліцейські відвели чоловіка на тротуар і затримали / Фото: twitter.com/TVTEDDY
Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Press Herald.
Зазначається, що місцевий житель Ашер Вудворт, одягнений в костюм з ялинкових гілок, був засуджений до 60 доларів штрафу.
За словами очевидців, чоловік-дерево заважав руху, хоча, судячи з опублікованих фотографій і відео, Вудворт ходив тільки по пішохідному переходу.
Поліцейські відвели чоловіка на тротуар і затримали. 30-річний Ашер Вудворт розповів, що він професійний танцюрист. Чоловік заявив, що хотів подивитися реакцію перехожих на його дії.
Police have arrested a man dressed as tree for blocking traffic on Congress Street...as God is my witness. pic.twitter.com/VUFQY6Vyv0— TVTEDDY (@TVTEDDY) October 24, 2016
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