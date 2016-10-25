У США заарештували людину-дерево (відео)

Про це повідомляє "112 Україна" з посиланням на Press Herald.

Зазначається, що місцевий житель Ашер Вудворт, одягнений в костюм з ялинкових гілок, був засуджений до 60 доларів штрафу.

За словами очевидців, чоловік-дерево заважав руху, хоча, судячи з опублікованих фотографій і відео, Вудворт ходив тільки по пішохідному переходу.

Поліцейські відвели чоловіка на тротуар і затримали. 30-річний Ашер Вудворт розповів, що він професійний танцюрист. Чоловік заявив, що хотів подивитися реакцію перехожих на його дії.