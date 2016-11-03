Стівен Сігал, який отримав громадянство РФ, претендує на подарунок від Путіна - російську пенсію в 5 тисяч рублів

Путін подарував російське громадянство Стівену Сігалу / wikipedia.org

Про це повідомляє ТАСС.

«Він має право на соціальну пенсію тільки після досягненні 65 років і якщо у нього буде прописка в Росії. Це мінімалка, близько 5 тис. руб. (2 тис. грн), плюс до цієї пенсії йому буде зроблена доплата до прожиткового мінімуму пенсіонера в тому регіоні, де він прописаний», - йдеться в повідомленні.

При цьому у відомстві зазначили, що якщо актор буде частіше проживати в США, ніж в Росії, то соціальну пенсію після досягненні 65 років йому не дадуть.

Якщо ж у Сігала в результаті перевірки виявляться внески в ПФР і сім років трудового стажу в Росії, то він зможе подати ще й на страхову пенсію, додали у відомстві.

Раніше в Кремлі розповіли про причини надання російського громадянства голлівудському акторові Стівену Сігалу, пише "Газета.Ru".

«Це бажання, він дійсно звернувся. Він досить наполегливо і тривалий час звертався з проханням надати йому громадянство», - заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.