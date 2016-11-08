В одному з районів Москви встановили "шибениці"

Пост із фотографіями "шибениць" опублікував журналіст Віталій Рувинський на своїй сторінці в Facebook. Причому фото швидко набрали більше тисячі перепостів і викликали бурхливі суперечки в Мережі.

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Як повідомив виданню ТАСС депутат муніципального округу Любліно Євген Тімонін, встановлені конструкції призначені для створення "живих" навісів з винограду.

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"Ці конструкції знаходяться в 12-му мікрорайоні Мар'їнського парку, в пішохідній зоні. За задумом департаменту природокористування Москви, на цих колодах буде обвиватися дикий виноград, а під ними поставлять лавочки. Буде такий "живий" навіс - від спеки", - пояснив депутат.

Час висадки винограду Тімонін уточнити не зміг, але установка самих конструкцій, за його словами, ведеться в рамках благоустрою міста.