У Києві в кафе невідомий вкрав із кишені іноземки майже €20 тисяч

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації столичної поліції.

"На спецлінію 102 о десятій годині ранку від громадянки іншої держави надійшло повідомлення про крадіжку її грошей у кафе на вулиці Івана Мазепи", - зазначається в повідомленні.

На місці події правоохоронці з’ясували, що поки дівчина снідала з чоловіком, з кишені її верхнього одягу, який висів без нагляду, невідомий чоловік вкрав близько 20 тис. євро.

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Наразі зусилля працівників карного розшуку Печерського управління поліції спрямовані на пошуки крадія.

Слідчим відділом розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує тюремний строк до трьох років.