У Техасі розчулений чоловік залишив офіціантові $750 чайових
Офіціант техаського ресторану отримав від клієнта чайові на суму 750 доларів після того, як сказав, що два роки не бачив свою сім'ю з Північної Ірландії.
22-річний офіціант Бен Міллар розповів, що минулої суботи він обслуговував за обідом чоловіка на ім'я Джеффрі, і вони заговорили про Ірландію, передає Російська служба Бі-бі-сі.
Джеффрі сказав, що часто там буває, а Бен поскаржився, що хотів би частіше бачити свою сім'ю, яка живе там.
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Чоловік написав на чеку за обід: "Сподіваюся, це дозволить тобі поїхати до Ірландії на канікули".
Бен Міллар виявив чайові, лише коли Джеффрі і його супутники залишили ресторан.
Міллар розповів, що за час своєї роботи він ніколи не отримував настільки щедрі чайові.
Його подруга чекає дитину, і він розраховував зібрати гроші до народження сина, щоб представити свою нову сім'ю родичам з Белфаста.
"Я сподіваюся зв'язатися з Джеффрі і передати, що я йому дуже вдячний", - сказав офіціант журналістам.