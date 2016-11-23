У Техасі розчулений чоловік залишив офіціантові $750 чайових

22-річний офіціант Бен Міллар розповів, що минулої суботи він обслуговував за обідом чоловіка на ім'я Джеффрі, і вони заговорили про Ірландію, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Джеффрі сказав, що часто там буває, а Бен поскаржився, що хотів би частіше бачити свою сім'ю, яка живе там.

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Чоловік написав на чеку за обід: "Сподіваюся, це дозволить тобі поїхати до Ірландії на канікули".

Бен Міллар виявив чайові, лише коли Джеффрі і його супутники залишили ресторан.

Міллар розповів, що за час своєї роботи він ніколи не отримував настільки щедрі чайові.

Його подруга чекає дитину, і він розраховував зібрати гроші до народження сина, щоб представити свою нову сім'ю родичам з Белфаста.

"Я сподіваюся зв'язатися з Джеффрі і передати, що я йому дуже вдячний", - сказав офіціант журналістам.