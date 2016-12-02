Мрії збуваються: в Австралії поліція влаштувала вибух заради дитини
12-річний хлопчик Деклан з Австралії, який страждає на лейкемію, зміг взяти участь у поліцейських навчаннях, під час яких проводилися контрольовані вибухи вибухових пристроїв і операції зі звільнення заручників.
Благодійна організація "Загадай бажання" зв'язалася з Декланом, коли він протягом семи місяців проходив хіміотерапію, пише Русская служба BBC.
Заповітне бажання дитини виявилося своєрідним - для його реалізації потрібно заручитися підтримкою влади.
"Мрією Деклана було підірвати що-небудь, ми могли це зробити", - сказав представник поліції Девід Шарп.
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За його словами, знайти волонтерів для участі в поліцейських навчаннях разом з дитиною виявилося нескладно.
Підлітка, який зараз знаходиться у стадії ремісії після онкологічного захворювання, також запросив до себе в резиденцію прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.
"Деклан відчував себе неважливо, але сьогодні він зміг випробувати, як це - посидіти на кріслі глави уряду", - розповів прем'єр-міністр.