Мрії збуваються: в Австралії поліція влаштувала вибух заради дитини

Благодійна організація "Загадай бажання" зв'язалася з Декланом, коли він протягом семи місяців проходив хіміотерапію, пише Русская служба BBC.

Заповітне бажання дитини виявилося своєрідним - для його реалізації потрібно заручитися підтримкою влади.

"Мрією Деклана було підірвати що-небудь, ми могли це зробити", - сказав представник поліції Девід Шарп.

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За його словами, знайти волонтерів для участі в поліцейських навчаннях разом з дитиною виявилося нескладно.

Підлітка, який зараз знаходиться у стадії ремісії після онкологічного захворювання, також запросив до себе в резиденцію прем'єр-міністр країни Малкольм Тернбулл.

"Деклан відчував себе неважливо, але сьогодні він зміг випробувати, як це - посидіти на кріслі глави уряду", - розповів прем'єр-міністр.