В Уругваї відкрили музей марихуани зі зразками рослини

Серед експонатів там є історичні документи, твори мистецтва та інші речі, передає ТСН.Ранок.

Наголошується, що також там можна знайти зразки рослини. За словами організатора музею, така ідея у нього з'явилася ще в 2013 році, коли в Уругваї вперше в світі повністю легалізували марихуану.

Читайте такожФранцузька поліція "забула" попередити владу про завезення 40 тонн марихуани для робочих цілей

Таким способом уряд країни хотів зменшити кількість злочинів, пов'язаних з нелегальним продажем рослини.

Як відомо, раніше в американському штаті Нью-Джерсі згоріла вантажівка з цукерками зі смаком марихуани.