В Уругваї відкрили музей марихуани зі зразками рослини
11:59, 09 грудня 2016Курйози
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В Уругваї відкрили музей марихуани, в якому зібрали все, що пов'язано з рослиною.
Паросток марихуани / REUTERS
Серед експонатів там є історичні документи, твори мистецтва та інші речі, передає ТСН.Ранок.
Наголошується, що також там можна знайти зразки рослини. За словами організатора музею, така ідея у нього з'явилася ще в 2013 році, коли в Уругваї вперше в світі повністю легалізували марихуану.
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Таким способом уряд країни хотів зменшити кількість злочинів, пов'язаних з нелегальним продажем рослини.
Як відомо, раніше в американському штаті Нью-Джерсі згоріла вантажівка з цукерками зі смаком марихуани.
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