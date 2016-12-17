Жителю Закарпаття не вдалося передати старшому братові в СІЗО марихуану в хот-догах

Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області, 24-річний житель Перечин перебуває під слідством. Поліція конвоювала затриманого з Ужгородського СІЗО в Перечинський суд для розгляду кримінального провадження.

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23-річний брат затриманого, раніше судимий за зґвалтування, передав йому три хот-дога. Оглянувши їжу, поліцейські виявили в ній три пакетики з марихуаною загальною вагою близько 50 г.

Якщо експертиза підтвердить, що це дійсно наркотик, то на перечинця очікує кримінальна відповідальність. За даним фактом розпочато розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді у Тернопільській області жінка передала синові в тюрму наркотики у варениках.