Жителю Закарпаття не вдалося передати старшому братові в СІЗО марихуану в хот-догах
23-річний житель Перечин передав хот-доги своєму братові, якого поліція везла з СІЗО до суду. В їжі правоохоронці знайшли три пакетики з великою партією марихуани - 50 грамів.
Як повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатській області, 24-річний житель Перечин перебуває під слідством. Поліція конвоювала затриманого з Ужгородського СІЗО в Перечинський суд для розгляду кримінального провадження.
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23-річний брат затриманого, раніше судимий за зґвалтування, передав йому три хот-дога. Оглянувши їжу, поліцейські виявили в ній три пакетики з марихуаною загальною вагою близько 50 г.
Якщо експертиза підтвердить, що це дійсно наркотик, то на перечинця очікує кримінальна відповідальність. За даним фактом розпочато розслідування.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді у Тернопільській області жінка передала синові в тюрму наркотики у варениках.