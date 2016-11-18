На Тернопільщині жінка передавала сину в тюрму наркотики у варениках

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, повідомлення про заборонені предмети у сумці з харчами надійшло в Гусятинське відділення поліції від чергового Копичинської виправної колонії №112. Працівник установи заявив, що під час огляду передачі з продуктами харчування, які тернополянка привезла для свого сина, вони виявили грубе порушення.

Читайте такожВ Ірландії п'ятирічний хлопчик знайшов наркотики в Kinder Surprise

З'ясувалося, що порошкоподібну речовину білого кольору, схожу на таблетки субітексу, мати засудженого розфасувала у два поліетиленових пакетики та сховала у тісто.

Її син уже два роки відбуває покарання у Копичинській колонії за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів.

З місць позбавлення волі він мав вийти у серпні 2017 року.

Правоохоронці вилучили наркотичну речовину.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 307 ч. 2 Кримінального кодексу України (незаконне пересилання наркотичних засобів).

Тепер слідство встановить, хто саме відповідатиме за скоєне: ув’язнений чи його матір.

Як повідомляв УНІАН, раніше у дніпропетровську в'язниці намагалися передати наркотики не менш оригінальним способом - в картоплі та моркві.